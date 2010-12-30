На Донеччині затримано 38 осіб за незаконну вирубку хвойних дерев

У Донецькій області міліція в грудні лише за два тижні затримала 38 осіб за незаконну вирубку і реалізацію хвойних дерев.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що у 38 затриманих було вилучено дерев на суму більш ніж 38 тис. грн.

Правоохоронці також повідомили, що за два тижні грудня було виставлено 55 міліцейських заслонів біля лісових масивів, відпрацьовано 515 місць торгівлі хвойним товаром.