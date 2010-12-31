Прокуратура шукатиме водія райвідділу внутрішніх справ
09:38, 31 грудня 2010Право
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Роглядається версія про умисне вбивство
Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу, пов’язану зі зникненням водія Зміївського районного відділу внутрішніх справ.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, працівник райвідділу міліції на початку квітня цього року пішов з дому і не повернувся.
Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Розслідування обставин зникнення міліціонера проводиться слідчими слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області.
Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури області.
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