Прокуратура шукатиме водія райвідділу внутрішніх справ

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу, пов’язану зі зникненням водія Зміївського районного відділу внутрішніх справ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, працівник райвідділу міліції на початку квітня цього року пішов з дому і не повернувся.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Розслідування обставин зникнення міліціонера проводиться слідчими слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області.

Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури області.