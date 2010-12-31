Судитимуть гендиректора фонду підтримки підприємництва

Прокуратура передала до суду кримінальну справу стосовно генерального директора державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області», порушену за вимагання і одержання хабара.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Маріана ПІСКУНОВА, чиновникові інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара посадовцем, який займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням хабара).

”Під час слідства встановлено, що обвинувачений одержав від приватного підприємця за підписання договору про надання послуг з підготовки телепередач, присвячених розвитку підприємництва, хабар у сумі 5 500 гривень”, - повідомила М.ПІСКУНОВА.