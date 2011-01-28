УБОЗ затримав екс-керівника ГУ КМДА

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у місті Києві затримали колишнього керівника Головного управління зв’язку, інформатизації та захисту інформації Київської міської державної адміністрації, який у складі організованої злочинної групи підозрюється у розкраданні бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що у 2009 році чиновник разом із іншими службовцями КМДА та одного з комунальних підприємств уклали договір зі столичною фірмою на будівництво у приміщенні КМДА двох інформаційно-аналітичних центрів – «Безпечна столиця» і «Єдиний центр обліку пасажироперевезень». Загальна вартість робіт за договором склала 45 мільйонів гривень.

Для проведення робіт будівельна фірма отримала з державного бюджету перший транш у сумі 17 мільйонів гривень. З них 810 тисяч гривень були використані на формальний (косметичний) ремонт приміщень аналітичних центрів, 973 тисячі гривень пішло на придбання комп’ютерного обладнання, і 1 мільйон 217 тисяч гривень - на спеціальне програмне забезпечення. Решта – 14 мільйонів гривень - були переведені у готівку через фіктивні підприємства та привласнені зловмисниками.

26 січня відносно екс-керівника згаданого управління було порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Екс-керівник ГУ КМДА затриманий у порядку ст. 115 КПК України. Слідство триває.