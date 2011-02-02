Порушено справу проти заступника начальника Львівської митниці
16:53, 02 лютого 2011Право
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За хабарництво
Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу щодо заступника начальника Львівської регіональної митниці за фактом вимагання та одержання хабара.
Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.
Заступник начальника Львівської митниці вимагав та одержав хабара в розмірі 7 тисяч доларів США від суб`єкта підприємницької діяльності за визначення митної вартості імпортованих товарів у менш значному розмірі.
Митника затримано. Слідство у справі проводить слідчий відділ прокуратури Львівської області.
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