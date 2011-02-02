Порушено справу проти заступника начальника Львівської митниці

За хабарництво

Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу щодо заступника начальника Львівської регіональної митниці за фактом вимагання та одержання хабара. Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області. Заступник начальника Львівської митниці вимагав та одержав хабара в розмірі 7 тисяч доларів США від суб`єкта підприємницької діяльності за визначення митної вартості імпортованих товарів у менш значному розмірі. Митника затримано. Слідство у справі проводить слідчий відділ прокуратури Львівської області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter