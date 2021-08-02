Жінка зняла на відео шматки обгорілого батона і ніж зі слідами горіння.

У росіянки в руках вибухнув батон, коли вона в нього встромила ніж.

Про це astv.ru розповіла читачка.

"Вранці я хотіла зробити грінки дитині на сніданок. Якраз залишалася "попка" - два останніх шматочки. Коли я хотіла їх порізати, в хлібі щось вибухнуло. Добре, що батон різала не моя дитина", - повідомила сахалінка.

За її словами, після вибуху запахло порохом.

"У складі ніде не написано, що є вибухонебезпечні якісь моменти... ось такий батон. Він смердить порохом", - прокоментувала вона.

Жінка зняла на відео шматки обгорілого батона і ніж зі слідами горіння.

Як зазначають російські ЗМІ, на "Долинському хлібокомбінаті", де виробляють батон, сильно здивувалися розповіді читачки. За їх словами, хліб випікається при температурі 220 градусів, тому при такій температурі будь-які вибухові речовини відразу б виявили.

"Жінка може принести батон до нас. Ми його самі перевіримо і відправимо в лабораторію, - додала начальниця виробництва ЗАТ "Долинський хлібокомбінат", - зазначили там.

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Автор: Денис Прядко