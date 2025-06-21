Учені пояснюють, що цієї енергії хоч і "багато", але ситуацію вона змінити не зможе.

Згідно з передбаченнями, зробленими ще сто років тому, над нашою планетою існує область, в якій містяться енергійні частинки з космосу. Однак, на сьогоднішній день здається, що цей енергетичний потенціал неможливо використовувати - його просто не можна "добути", пише Econews.

Радіаційні пояси Ван Аллена навколо Землі

У 1958 році Джеймс Ван Аллен виявив, що Землю оточують високоенергетичні частинки. За допомогою лічильника Гейгера він зафіксував, що найближчий до Землі пояс заповнений протонами, а зовнішній - електронами.

Відтоді стало відомо, що Земля оточена так званими "радіаційними поясами Ван Аллена" - областями, насиченими зарядженими частинками високої енергії.

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Додаткові дослідження показали, що ці частинки рухаються одночасно вздовж магнітних силових ліній між півкулями, відбиваючись у так званих "дзеркальних точках", і дрейфують у поздовжньому напрямку. Однак ці невидимі кільця навколо Землі можуть принести більше шкоди, ніж користі: під час геомагнітних бур вони послаблюють магнітне поле планети.

Цей енергетичний потенціал не варто розглядати як джерело енергії

Повідомляється, що коли спостерігаєш зовнішній і внутрішній радіаційні пояси, відкриті Ван Алленом, стає очевидно, наскільки непередбачуваною є їхня поведінка. Їхній склад і структура змінюються в періоди магнітних бур і активних фаз Сонця. Особливо нестабільним є зовнішній пояс, що робить його вкрай ненадійним джерелом енергії.

Що вище від Землі, то більше частинок можна "зібрати" - вони залишаються там у пастці впродовж кількох років. Однак, незважаючи на знання про цей ресурс, що знаходиться на висоті близько 8 000 кілометрів, людство досі не може використовувати його на практиці.

Головна причина полягає в тому, що магнітне поле Землі несиметричне. Це впливає на проникнення частинок і унеможливлює створення стабільних умов для видобутку енергії. Сьогодні наука визнає: космічна енергія - це цікаве явище, гідне вивчення, але не реальне джерело енергії для людей.

Чому цю енергію неможливо добути

По-перше, навіть у найактивніших частинах радіаційного поясу потужність цієї енергії становить лише близько 160 міліватів на квадратний метр. Це вкрай мало - навіть Сонце дає в сотні разів більше.

По-друге, заряджені частинки в діапазоні мегаелектронвольт надзвичайно важко захоплювати і перетворювати на корисну енергію. Технічні та інженерні труднощі при реалізації такого завдання колосальні.

По-третє, енергетичний пояс являє собою пряму загрозу для людей і техніки. Тривале перебування в цій зоні призводить до пошкодження сонячних панелей, деградації датчиків, а також небезпечного опромінення космонавтів. Ризик занадто великий, щоб виправдати спроби використання цієї енергії.

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