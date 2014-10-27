У Росії селфі назвали причиною поширення вошей

Так за їх твердженням, захоплення селфі-фотографією може призвести до появи вошей. Ця загроза була розглянута в недавньому матеріалі курського Росспоживнагляду, присвяченому заходам профілактики поширення педикульозу.

Зокрема, це паразитарне захворювання нерідко діагностується у дітей і підлітків незалежно від їх соціального положення.

Читайте такожРосіянам розповідають нову страшилку про сальмонельоз із Європи«Причиною поширення педикульозу серед підлітків, на думку експертів, стало захоплення селфі-фотографією, при якій спільні зйомки групи підлітків або пари сприяє передачі паразитів при дотику головами, оскільки це основний шлях передачі вошей», - повідомляється в прес-релізі.

У Росспоживнагляді також відзначають, що непоодинокі випадки виявлення групових осередків педикульозу серед дітей, що виїжджають у різні поїздки у складі організованих дитячих колективів.