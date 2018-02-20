Генсек ООН запропонував створити платформу для глобальної боротьби з кібервійнами
Світове співтовариство має об'єднатися, щоб мінімізувати вплив кібератак на життя цивільних осіб
Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, виступаючи в Лісабонському університеті, повідомило "Радіо Свобода".
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"Наступна війна почнеться з масовою кібератаки з метою знищення військового потенціалу і паралічу базової інфраструктури, такої як електричні мережі", – спрогнозував він.
За словами генсека, епізоди кібервійни між державами світ спостерігає вже сьогодні.
Гутерріш запропонував створити в ООН платформу, на базі якої вчені, чиновники та інші особи могли б розробити правила для більш гуманного вирішення будь-якого конфлікту, пов'язаного з інформаційними технологіями.
Генсек ООН зробив відповідні заяви після того, як США, Великобританія і Австралія звинуватили Росію в застосуванні вірусу NotPetya в червні 2017 року. Тоді кібератака порушила діяльність компаній та служб в Україні і по всьому світу. Москва відкинула підозри, назвавши їх безпідставними.