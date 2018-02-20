Генсек ООН запропонував створити платформу для глобальної боротьби з кібервійнами

Світ вже сьогодні спостерігає елементи кібервійни між державами, зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Світове співтовариство має об'єднатися, щоб мінімізувати вплив кібератак на життя цивільних осіб

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, виступаючи в Лісабонському університеті, повідомило "Радіо Свобода".

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"Наступна війна почнеться з масовою кібератаки з метою знищення військового потенціалу і паралічу базової інфраструктури, такої як електричні мережі", – спрогнозував він.

За словами генсека, епізоди кібервійни між державами світ спостерігає вже сьогодні.

Гутерріш запропонував створити в ООН платформу, на базі якої вчені, чиновники та інші особи могли б розробити правила для більш гуманного вирішення будь-якого конфлікту, пов'язаного з інформаційними технологіями.

Генсек ООН зробив відповідні заяви після того, як США, Великобританія і Австралія звинуватили Росію в застосуванні вірусу NotPetya в червні 2017 року. Тоді кібератака порушила діяльність компаній та служб в Україні і по всьому світу. Москва відкинула підозри, назвавши їх безпідставними.