Генсек ООН запропонував створити платформу для глобальної боротьби з кібервійнами

10:11, 20 лютого 2018
Наука та IT
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Антоніу Гутерріш / REUTERS

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, виступаючи в Лісабонському університеті, повідомило "Радіо Свобода".

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"Наступна війна почнеться з масовою кібератаки з метою знищення військового потенціалу і паралічу базової інфраструктури, такої як електричні мережі", – спрогнозував він.

За словами генсека, епізоди кібервійни між державами світ спостерігає вже сьогодні.

Гутерріш запропонував створити в ООН платформу, на базі якої вчені, чиновники та інші особи могли б розробити правила для більш гуманного вирішення будь-якого конфлікту, пов'язаного з інформаційними технологіями.

Генсек ООН зробив відповідні заяви після того, як США, Великобританія і Австралія звинуватили Росію в застосуванні вірусу NotPetya в червні 2017 року. Тоді кібератака порушила діяльність компаній та служб в Україні і по всьому світу. Москва відкинула підозри, назвавши їх безпідставними.

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Теги: #кібератаки#генсек ООН Гутерріш