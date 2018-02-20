Вчені знайшли гени, що відповідають за риси обличчя

Дослідники із Бельгії і США виділили 15 генів, що відповідають за риси обличчя.

Дослідники з Бельгії і США виділили 15 генів, що відповідають за риси обличчя.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Genetics.

Більш ранні спроби виділити гени, які відповідають за риси обличчя, зводилися до вимірів відстані між очима або ширини рота і зіставлення результатів з особливостями геному. На цей раз вчені застосували інший підхід. Вони не концентрувалися на конкретних рисах обличчя. Замість цього вони використовували базу 3D-знімків осіб людей і зразки їх ДНК. Кожне обличчя було автоматично розбите на кілька частин, а в ДНК визначені локуси, пов'язані з цими частинами. Так дослідникам вдалося виділити 15 нових локусів ДНК.

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Вчені встановили, що розташовані в цих місцях гени активні під час внутрішньоутробного розвитку і формування особи. Крім того, вони з'ясували, що генетичні варіанти, виявлені в дослідженні, пов'язані з областями геному, які відповідають за те, коли, де і як буде відбуватися експресія генів. Сім із знайдених генів виявилися пов'язані з формуванням носа.

Хоча поки ще далеко до можливості визначати риси обличчя з допомогою ДНК, дослідники розраховують, що в майбутньому такі відкриття дозволять, наприклад, поліпшити якість реконструкції осіб давно померлих людей. Крім того, сама технологія дозволить зв'язати з генами й інші особливості людини, наприклад, схильність до нейродегенеративних захворювань.