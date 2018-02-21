Вчені спрогнозували зникнення 400-річного масштабного урагану на Юпітері

Масштабний шторм на Юпітері, що в 1,3 рази більше за нашу Землю, поступово скорочується і зовсім скоро може назавжди зникнути.

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В 2017 році космічна станція Juno передала найближчі фото Великого червоного плями. Вчені були вражені рівнем деталізації зображення космічного корабля, передає Science Alert.

Відзначається, що шторм на Юпітері ширше, ніж наша Земля. Ця гігантська буря триває з 1600-х років. В порівнянні з найбільшим штормом земної кулі Hurricane John, який дав про себе знати в 1994 році і тривав всього 31 день, буря на Юпітері триває надзвичайно довго.

Вчений NASA, який очолював місію Juno, Глен Ортон пояснив, чому шторм на Юпітері не зупиняється.

"Подумайте про Великому червоному плямі як про колесі, що крутиться і продовжує свій рух, тому що поміщене між двох конвеєрних ременів, які рухаються в протилежних напрямках. Велике червоне пляма стійке і саме тому може довго існувати", – сказав Ортон.

Але не всі шторми тривають так довго. Струменеві потоки Юпітера можуть рухатися зі швидкістю понад 500 км/год, тому вони додають сили будь-яких штормом, що крутяться назад щодо руху планети. Це дозволяє подавати імпульс у вихор", сказав Ортон.

Juno отримає наступні знімки з поверхні Юпітера в квітні цього року, потім знову в липні та вересні 2019 року і в грудні 2020 року. Але огляд космічної станції не буде настільки близьким, як в липні 2017 року.