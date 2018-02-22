Вчені знайшли "ген відмови від алкоголю"
Вчені з Пенсільванського університету у США виявили у людини ген, який підсилює реакцію організму на алкоголь, роблячи його неприємним.
Фахівці вважають, що відповідна ДНК має широке поширення серед людей у результаті природного відбору без прямого генетичного успадкування, пише The Independent.
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Вчені проаналізували геноми 2,5 тисячі людей з 20 популяцій на чотирьох континентах. З'ясувалося, що у п'яти популяцій є мутації в групі генів, що кодують алкогольдегідрогеназу - фермент, що каталізує окислення спиртів.
Цей дефект призводить до того, що етанол руйнується менш ефективно і має на організм токсичну дію, виражену погіршенням стану здоров'я. В результаті у людини виникає неприйняття алкоголю.
Вчені вважають, що на ген діє позитивний відбір, в результаті чого він закріплюється і поширюється в популяції.
Також наголошується, що виявлення гена у п'яти популяцій говорить про малу ймовірність того, що вони були наслідком генетичного успадкування.