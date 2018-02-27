У Німеччині робота навчили приносити пиво з холодильника (відео)

Робот може знайти холодильник, відкрити його і не помилитися при виборі пива.

У Німеччині розробники гуманоїдного робота TIAGo з компанії PAL Robotics навчили його шукати шлях до холодильника, відкривати його і приносити звідти пиво потрібної марки.

Як говориться в описі проекту на сайті ChallengeRocket, робот TIAGo був поєднаний з суперкомп'ютером NVIDIA Jetson TX2, який використовувався в якості зорової системи. З допомогою нього гуманоїд зміг побудувати маршрут до холодильника, знайти його ручку, а також вибрати пиво потрібної марки з декількох, які перебували в холодильнику.

Перед експериментом робот пройшов навчання на 60 зображеннях пляшок на 20 різних фонах. Для цього використовувався алгоритм семантичної сегментації: він дозволяв TIAGo виділяти об'єкти на загальному тлі і класифікувати їх за формою.

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