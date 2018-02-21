Boston Dynamics показала втечу робособаки від людини (відео)

09:51, 21 лютого 2018
Наука та IT
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У компанії відзначили, що робот не постраждав / YouTube BostonDynamics

На відео SpotMini пристосовується до перешкод на своєму шляху. Людина намагається перешкодити йому відкрити двері і вийти, але робот справляється зі своїм завданням.

Відео: YouTube BostonDynamics

Зазначається, що здатність переносити і реагувати на такі порушення покращує успішну роботу робота. Також у компанії повідомили, що в результаті тестування робот не постраждав.

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Раніше робособака змогла відкрити двері і піти разом з приятелем.

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Теги: #робот Boston Dynamics#робособака втекла від людини