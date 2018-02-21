Boston Dynamics показала втечу робособаки від людини (відео)
09:51, 21 лютого 2018Наука та IT
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У компанії показали, як робопес справляється з перешкодами на своєму шляху.
У компанії відзначили, що робот не постраждав / YouTube BostonDynamics
Компанія Boston Dynamics показала нові можливості останнього покоління роботів-собак SpotMini.
На відео SpotMini пристосовується до перешкод на своєму шляху. Людина намагається перешкодити йому відкрити двері і вийти, але робот справляється зі своїм завданням.
Відео: YouTube BostonDynamics
Зазначається, що здатність переносити і реагувати на такі порушення покращує успішну роботу робота. Також у компанії повідомили, що в результаті тестування робот не постраждав.
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Раніше робособака змогла відкрити двері і піти разом з приятелем.
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