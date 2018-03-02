Рідкісний повний місяць у березні 2018 року: коли чекати на блакитний Місяць

Рідкісний блакитний Місяць буває раз на 2,7 роки. Такий повний місяць відбудеться 31 березня.

У березні відбудеться два повних місяця: повний місяць 2 березня 2018 року і Блакитний Місяць 31 березня 2018.

Як повідомляє "Телеграф" другий повний Місяць в тому ж місяці називається Блакитний Місяць. Він буває раз у 2,7 роки. У березні 2018 року він відбудеться 31 березня.

Повний місяць відбудеться 2 березня о 2:51 за Києвом під час 15 місячного дня. Місяць буде знаходитися в Діві. А 31 березня о 14:35 за Києвом.

Повний місяць 2 березня відбудеться під час 15 місячного дня. Це означає, що наступні два тижні пройдуть активно і яскраво. Нас очікують зміни, різні події, рух, обмін інформацією. Цей період обіцяє бути цікавим і повним емоцій.

Те, що Місяць під час повного місяця перебуватиме у Діві, значить, що наше життя буде мати потребу в упорядкованості, а ми будемо звертати увагу на деталі. Нарешті мрійливість і романтизм не буде закривати нам очі, і ми зможемо реально оцінити своє життя.

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В наступні дні після повного місяця можна буде розкласти все по поличках, навести порядок у своєму житті і в думках. У цей період багато людей будуть більш вимогливими, критичними, скрупульозними. Важливо не критикувати інших і підтримувати в собі гарний настрій. У першій половині березня може здаватися, що сил і енергії залишилося мало, але це не так. Продовжуйте працювати і йти до своїх цілей.

У березні можна буде обміркувати деталі планів та ідей, які прийшли під час Сонячного Затемнення лютого, зробити докладний план дій.

"У повню люди стають більш емоційними, ризикованими, легковажними. В цей день неможливо мислити реалістично, всі стають більш безпечними і закривають очі на власну безпеку. У повню збільшується кількість злочинів, аварій і нещасних випадків. Потрібно бути уважними та обережними в цей період", - наголошується в повідомленні.

Раніше відбулося перше сонячне затемнення у 2018 році.