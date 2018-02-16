Червоний, жовтий і зелений місяць: перше сонячне затемнення у 2018 році (фоторепортаж)
12:53, 16 лютого 2018Наука та IT
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Тінь Місяця закрила сонячний диск не повністю, явище спостерігали в Південній Америці та Антарктиді.
15 лютого відбулося перше в 2018 році сонячне затемнення. Воно було частковим – тінь Місяця закрила сонячний диск не повністю.
Користувачі соцмереж діляться фотографіями явища. Зокрема, Місяць "наповз" на Антарктиду, накрив навколишній океан і трохи торкнувся Латинської Америки. Побачити затемнення змогли жителі Бразилії, Чилі, Аргентини, Уругваю і Парагваю.
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Як повідомляв УНІАН, з цієї нагоди астрологи віщують позитивну енергетику на три дні. Кажуть, в голову будуть приходити хороші ідеї, які краще записувати. Мінус тільки в тому, що навіть від хороших думок болить голова.
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