Астрономи виявили заповнену водою гігантську планету

Дослідники виявили сліди присутності водяної пари, кількість якої була в три рази більша, ніж на Сатурні.

Міжнародна команда астрономів вперше докладно описала атмосферу екзопланети, використавши дані космічного телескопа Hubble.

За своїм хімічним складом WASP-39b, що нагадує за розміром Сатурн, сильно відрізняється від планет Сонячної системи. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

WASP-39b віддалена від Землі на відстань 700 світлових років. Вона обертається навколо зірки сонцеподібного типу і належить до класу гарячих сатурнів — газових гігантів малої щільності і близько розташованих до рідного світила. В її атмосфері відсутні хмари, що дозволило космічній обсерваторії визначити спектри поглинання в повітряній оболонці екзопланети.

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Дослідники виявили сліди присутності водяної пари, кількість якої була в три рази більша, ніж на Сатурні. Крім того, в атмосфері були ознаки наявності важких елементів, що свідчить про бомбардування планети численними кометами. Це можливо тільки в тому випадку, якщо спочатку WASP-39b була більш віддалена від зірки, ніж зараз. Зараз екзопланета знаходиться у вісім разів ближче до світила, ніж Меркурій до Сонця.