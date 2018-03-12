Україна домовилася про створення майданчика для ракет на космодромі в Канаді

З Австралією поки що немає домовленості щодо будівництва космодрому.

Космічні агентства України та Канади домовилися про спільний проект будівництва стартового майданчика для українських ракет на території одного з канадських космодромів.

Про це у коментарі "Радіо НВ" повідомив радник голови Державного космічного агентства Едуард Кузнєцов.

Читайте такожSpaceX запустила іспанський 6-тонний супутник зв'язку (відео)У свою чергу, Україна планує модернізувати космічні носії Циклон 4. Бюджет проекту складає $500 млн.

Кузнецов також уточнив, що з Австралією поки що немає домовленості щодо будівництва космодрому. Український уряд дійсно запропонував проект у 2016 році, але відповіді від австралійців поки не надходило.

Раніше стало відомо, що Державне космічне агентство України (ДКАУ) запропонувало побудувати космодром неподалік від авіабази Кертін, що в Кімберлі - одному з округів Західної Австралії.