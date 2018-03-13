Біля Чумацького шляху астрономи знайшли мертву галактику

Галактика складається зі старих червоних зірок, кількість яких вдвічі перевищує кількість зірок Чумацького шляху.

Астрономи Університету Ла-Лагуна в Іспанії виявили реліктову галактику NGC 1277, в якій закінчився процес утворення зірок. Ця зоряна система практично не змінилася за останні 10 млрд років.

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Вчені вивчили NGС 1277, розташовану в 220 млн світлових років від Землі, з допомогою космічного телескопа Hubble. Виявилося, що галактика складається зі старих червоних зірок, кількість яких вдвічі перевищує кількість зірок Чумацького шляху. У той же час NGС 1277 майже в два рази менша, ніж наша галактика, передає EurekAlert. Подібні реліктові галактики зазвичай віддалені на мільярди світлових років від Сонячної системи.

Дослідники вважають, що в якийсь момент реліктова зоряна система просто перестала збирати речовини з міжгалактичного середовища, необхідні для її перетворення в звичайну спіральну галактику.

NGС 1277 оточують кульові скупчення з червоних зірок, які, як вважається, впливають на первісну форму галактики. На пізніших етапах еволюції повинні з'являтися сині кульові скупчення, що свідчить про те, що зоряна система починає поглинати інші галактики або стикатися з ними. У результаті припливу міжзоряної речовини запускаються нові процеси зореутворення. Однак у NGС 1277 блакитні зірки майже повністю відсутні.

Реліктова галактика знаходиться недалеко від скупчення Персея, що складається з більш ніж тисячі галактик. NGС 1277 переміщається зі швидкістю близько 3 млн км\год, що занадто швидко для того, щоб відтягувати зірки і речовини з інших зоряних систем. Крім того, поблизу центру галактики, де знаходиться одна з наймасивніших чорних дір у Всесвіті, міжзоряний газ занадто гарячий для конденсації і утворення нових зірок.