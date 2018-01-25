Вчені припускають, що для існування життя на экзопланетах кисень необов'язковий

На екзопланеті (планети за межами Сонячної системи) може існувати життя, якщо в її атмосфері одночасно присутні метан, азот, вуглекислий газ і водяна пара.

Відповідна стаття вчених з Університету Вашингтона і Університету Каліфорнії опублікована в Science Advances, передає republic.

Для пошуку можливого життя на віддалених планетах вчені використовують спектроскопію атмосфери – за допомогою цього вони з'ясовують її хімічний склад. Потім дослідники шукають у ньому біосигнатури – речовини, які вказують на те, що на планеті можуть існувати живі організми. До останнього часу основною біосигнатурою, яку дослідники шукали на планетах, був кисень.

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У новому дослідженні вчені намагалися знайти комбінації інших біосигнатур, достатніх для появи життя при відсутності кисню. Для цього вони змоделювали атмосферу Землі в періоди архею (4-2,5 млрд років тому) і протерозою (2,5–0,5 млрд років тому) – тоді на планеті ще не було кисневої атмосфери, проте вже з'явилися перші організми.

Як з'ясувалося за результатами дослідження, присутність в атмосфері достатньої кількості метану і вуглекислого газу, а також наявність води в рідкому стані може бути достатньою ознакою того, що на планеті є життя. Метан і вуглекислий газ можуть з'явитися і без живих організмів, наприклад, через виверження вулканів або зіткнення з астероїдами, однак у таких випадках їх утворюється лише незначна кількість.

При цій біосигнатурі вкрай важливим є відсутність в атмосфері монооксиду вуглецю (чадного газу) – при наявності життя його не повинно міститися в атмосфері, так як він повинен йти на підтримку життєдіяльності організмів.

Як повідомляв УНІАН, дослідники прийшли до висновку, що на двох екзопланетах, розташованих поруч із зіркою TRAPPIST-1, все ж можливе існування життя. Самі фахівці, втім, радять з обережністю інтерпретувати отримані висновки, так як доказів того, що планети дійсно залюднені, на сьогодні немає.

Станом на січень 2018 року каталогізовані 3726 екзопланет в 2792 звезных системах. З цих зірок 622 мають більш ніж по одній планеті.