Індійський супутник Astrosat отримав перші знімки чорної діри

Індійська багатохвильова обсерваторія AstroSat провела першу сесію спостережень за чорною дірою PKS 2155-304 в сузір'ї Південної Риби в м'якому рентгенівському діапазоні і передала на Землю отримані дані, повідомляє прес-служба ІSRO.

"Ми з острахом чекали цього моменту з 28 вересня, моменту виведення супутника на орбіту. Дуже радісно бачити те, що всі дзеркала працюють в ідеальній гармонії і створюють рентгенівську картинку на мікроскопічній матриці, розташованої в двох метрах від них. Температура камери підтримується на рівні мінус 82 градуси Цельсія, і нам вдалося досягти проектної чутливості та необхідної роздільної здатності", — заявив Куліндер Сінгх з Інституту фундаментальних досліджень Тата в Мумбаї (Індія).

Мова йде про перевірку останнього інструменту обсерваторії телескопа SXT, призначеного для спостереження за об'єктами далекого космосу в м'якому рентгені. Цей прилад являє собою складну конструкцію з 320 золотих дзеркал, зібраних у 40 "черепашок", повернених відносно один одного певним чином.

Першою метою для SXT стало рентгенівське джерело PKS 2155-304, надмасивна чорна діра в галактиці в сузір'ї Південної Риби, віддалена від нас на 1,5 мільярда світлових років, повідомляє РІА Новости.

Її джет – випльовувана матерія, розігріта до надвисоких температур і розігнана до близькосвітлових швидкостей – спрямований у бік Землі. Завдяки цьому PKS 2155-304 є одним із найяскравіших рентгенівських і радіоджерел на нічному небі південної півкулі планети.