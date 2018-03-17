Китай вивів на орбіту четвертий супутник зондування Землі
14:36, 17 березня 2018Наука та IT
611 0
З урахуванням цього запуску китайські ракети-носії сімейства «Чанчжен» здійснили вже 268 польотів.
За перше десятиліття ХХІ століття країна успішно запустила на орбіту 87 супутників \ news.cn
Четвертий китайський супутник дистанційного зондування Землі успішно вийшов на заплановану орбіту.
Читайте такожПісля успіху у Китаї Xiaomi випустить англомовну версію відеореєстратора зі штучним інтелектом
Як повідомляє агентство «Сіньхуа», китайська ракета-носій «Чанчжен-2D» була запущена з космодрому Цзюцюань в Північно-Західному Китаї.
З урахуванням цього запуску китайські ракети-носії сімейства «Чанчжен» здійснили вже 268 польотів. Назва ракети перекладається як «Великий похід» і відсилає до епізоду в історії боротьби Комуністичної партії за владу в Китаї.
Китай активно розвиває свою космічну програму, за перше десятиріччя ХХІ століття країна успішно запустила на орбіту 87 супутників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter