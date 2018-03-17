Китай вивів на орбіту четвертий супутник зондування Землі

З урахуванням цього запуску китайські ракети-носії сімейства «Чанчжен» здійснили вже 268 польотів.

Четвертий китайський супутник дистанційного зондування Землі успішно вийшов на заплановану орбіту.

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Як повідомляє агентство «Сіньхуа», китайська ракета-носій «Чанчжен-2D» була запущена з космодрому Цзюцюань в Північно-Західному Китаї.

З урахуванням цього запуску китайські ракети-носії сімейства «Чанчжен» здійснили вже 268 польотів. Назва ракети перекладається як «Великий похід» і відсилає до епізоду в історії боротьби Комуністичної партії за владу в Китаї.

Китай активно розвиває свою космічну програму, за перше десятиріччя ХХІ століття країна успішно запустила на орбіту 87 супутників.