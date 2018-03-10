У Китаї почали розробку зв'язку нового покоління 6G

Зараз у Китаї займаються впровадженням зв'язку п'ятого покоління.

Китайські вчені почали розробляти новий стандарт мобільного зв’язку шостого покоління (6-Generation).

Про це заявив Міністр промисловості та інформатизації КНР Мяо Вей, передає Новое время з посиланням на China Daily.

Одним із ключових завдань розробок і розвитку нового покоління зв’язку є "загальна машинізація", коли більшість робочих людських завдань делегується машині.

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Як повідомляє видання, міністр згадав і популярну у Китаї концепцію "Інтернету речей" (Internet of Things), що передбачає підключення до єдиної мережі різних пристроїв з вбудованими датчиками. За прогнозами китайських вчених, це має максимально спростити рішення повсякденних завдань, полегшити процес обміну даними, повністю або частково виключивши участь людини.

Зараз Китай працює і над технологією стандарту зв’язку 5G. Найбільші місцеві оператори зі своїми партнерами займаються розробкою і випробуваннями станцій та пристроїв під стандарт зв’язку п’ятого покоління.

5G підвищить швидкість передачі інформації до одного гігабайта на секунду, тобто у 20-50 разів швидше існуючих стандартів передачі даних.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Україні пройшов другий тендер на ліцензії на частоти в діапазоні 1800 МГц, для запровадження зв'язку четвертого покоління 4G. Найбільші оператори України заплатять державі 5,4 мільярди гривень.