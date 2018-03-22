YouTube завалить користувачів рекламою

Відеохостинг вирішив збільшити кількість реклами між музичними відеокліпами, щоб примножити свій заробіток.

Відеохостинг YouTube збільшить кількість реклами між музичними відеокліпами.

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Про це з посиланням на керівника музичного напряму YouTube Ліра Коена повідомляє агентство Bloomberg.

Таке рішення повинно, на думку керівництва YouTube, збільшити кількість тих, хто за прослуховування музики буде платити гроші.

За словами Коен, YouTube в минулому році заробив близько $10 млрд. Левова частина заробітку була отримана від реклами. У компанії сподіваються, що новий сервіс платних музичних підписок ще більше примножить прибуток.

14 березня стало відомо, що компанія Google, якій належить відеохостинг YouTube, вирішила з червня 2018 року заборонити рекламу криптовалют і ICO.