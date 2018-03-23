Українці розробили інтернет-платформу для захисту державної мови

Якщо в кафе чи супермаркеті відмовляються обслуговувати українською, немає меню державною мовою, або ж посадовець виступав без перекладу, одним із ефективних способів захистити свої права є подання скарги та інформаційного запиту.

Український стартап AxDraft розробив платформу, яка допомагає безкоштовно і швидко підготувати документи для захисту прав споживачів на отримання інформації українською мовою.

У кейсі "Захистити українську мову" є зразки скарг на порушення законодавства про мову у закладах харчування, супермаркетах та інтернет-магазинах, пише gazeta.ua.

Користувачеві потрібно лише зареєструватись, відповісти на кілька запитань і заповнити дані. Інформація автоматично переноситься між документами користувача. Документ буде індивідуалізований у відповідності до вимог користувача, вичитаний і відформатований.

Зразки документів розробила громадська організація "Незалежні".

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"Завдяки таким формам скарг Держпродспоживслужба неодноразово проводила перевірки та складала постанови про адмінправопорушення за порушення правил торгівлі", - каже юрист Олександр Золотухін.

За словами юриста, нещодавно власника закладу притягнули до адмінвідповідальності за відсутність маркування цінників, а також ненадання відповіді на скаргу.

Якщо в кафе чи супермаркеті відмовляються обслуговувати українською, немає меню державною мовою, або ж посадовець виступав без перекладу, одним із ефективних способів захистити свої права є подання скарги та інформаційного запиту.

"Українська мова є єдиною державною мовою на території України. Вона вільно і обов'язково використовується не лише в державному, але й приватному секторі. До цього числа входять і відносини між споживачами", - говорить юрист.