Мер Дніпра звільнив свою заступницю після її провокаційних висловлювань про українську мову

Розпорядження щодо звільнення чиновниці за угодою сторін Філатов підписав сьогодні, 28 лютого.

Мер Дніпра Борис Філатов звільнив свого заступника Світлану Єпіфанцеву через провокаційні висловлювання щодо статусу державної мови в Україні та порушення етики держслужбовця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, розпорядження щодо звільнення чиновниці за угодою сторін Філатов підписав сьогодні, 28 лютого.

За словами мера, він вдячний колишній заступниці за допомогу у створенні коаліції у Дніпровській міськраді. Однак її сварки та нескінченне з'ясування стосунків з іншими працівниками виконкому «поклали край його терпінню». Останньою краплею стала необґрунтована критика державної мовної політики.

Читайте такожЖителі Дніпра позитивно оцінили діяльність Філатова на посаді мера - опитування«Таким, як Єпіфанцева, котрі відчули себе недоторканними, невтямки, що публічне розмірковування чиновника про статус державної мови як мінімум роз’єднує між собою територіальні громади, а як максимум – порушує крихку стабільність у країні. Тому мої підлеглі не говоритимуть привселюдно про мовну політику, про те, який у Києві поганий уряд, а також не даватимуть оцінок керівникам держави», – написав Філатов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Раніше Єпіфанцева написала на своїй сторінці в Facebook про нібито закриття кінотеатрів у Дніпрі через їхню неприбутковість у зв’язку з показом фільмів виключно українською мовою. Згодом вона видалила свій допис.

Нагадаємо, у міськраді Дніпра Світлана Єпіфанцева почала працювати на початку 2016 року.