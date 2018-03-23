У флагманах від Samsung перестав працювати екран

14:53, 23 березня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

Як повідомляє Engadget, в деяких проблема вирішилася скиданням налаштувань до заводських або підвищенням чутливості до дотику. Однак більшість заявляють, що проблема не вирішується.

У компанії Samsung інформацію про несправності підтвердили, однак заявили, що "кількість повідомлень обмежена". У компанії сказали, що будуть продовжувати стежити за проблемою, щоб зрозуміти, чи справді вона є розповсюдженною або обмежується декількома пристроями.

Як повідомляв УНІАН, флагман Galaxy S9 був представлений 25 лютого в рамках Міжнародного мобільного конгресу в Барселоні. Старт продажів новинки відбувся на початку березня.

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Теги: #Samsung#Samsung Galaxy S9 Plus