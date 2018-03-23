У США вперше з 2011 року на вінілі і CD продали більше музики, ніж в інтернеті

Число платних завантажень окремих композицій та альбомів порівняно з 2016 роком впало на 25%.

Доходи компаній від продажу вінілових платівок і музичних компакт-дисків у США в 2017 році вперше з 2011 року перевищили доходи від продажу окремих композицій та альбомів онлайн, випливає з даних доповіді американської Асоціації звукозаписних компаній.

Як передає РБК, користувачі в США за 2017 рік завантажили музичних композицій на $1,3 млрд, а на купівлю аудіоносіїв витратили $1,5 млрд.

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Цей результат автори доповіді пояснюють радикальним падінням кількості платних завантажень окремих композицій та альбомів: порівняно з 2016 роком цей показник знизився на 25%. Американці все частіше роблять вибір на користь підписок на стрімінгові музичні ресурси: у 2017 році загальні доходи всіх платформ, які дозволяють слухати музику онлайн, зросли на 43% - до $5,7 млрд. Це 65% доходів музичної індустрії.

У цю категорію Асоціація звукозаписних компаній відносить служби потокового аудіо Spotify, Apple Music, Vevo, музичні канали YouTube, а також платформи SoundExchange, Pandora Plus, SiriusXM та інші ресурси, які дозволяють користувачам слухати музику за передплатою.

Продаж музики на вінілових пластинках з деякими коливаннями щорічно приносить близько 10% доходів музичної індустрії (близько $395 млн), а от доходи від продажу компакт-дисків в 2017 році впали на 6%, до $1,1 млрд.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно YouTube почав автоматично переводити передплатників в офіційні канали з неофіційних.