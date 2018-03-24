Японці презентували робота, який в точності повторює рухи людини-оператора (відео)

За словами розробників, руки Meltant-α максимально точно копіюють будову людської руки, з урахуванням розташування м'язів і сухожиль, що йдуть до окремих пальців.

Японська компанія Meltin, яка спеціалізується на розробці роботів-аватарів, показала можливості свого першого робота Meltant-α.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії, пише 24 канал.

Керуваннягуманоїдними роботами залишається складної задачею, для якої потрібні спеціальні треновані оператори. Саме через це останнім часом різні компанії почали розробки гуманоїдних роботів з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом управління.

Робота-аватара з простою схемою управління розробила японська компанія Meltin. Розробки тривають вже довгий час, проте тільки зараз компанія продемонструвала можливості робота, який, судячи з усього, вже практично готовий.

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Японський робот Meltant-α керується оператором за допомогою двох рукавичок і рукояток, закріплених на променях, рух яких робот повторює своїми руками. Для того, щоб бачити, що відбується навколо робота, оператор може використовувати окуляри віртуальної реальності.

Японці представили нового робота-аватара – дивіться відео:

За словами розробників, руки Meltant-α максимально точно копіюють будову людської руки, з урахуванням розташування м'язів і сухожиль, що йдуть до окремих пальців. Для цього використовуються полімерні еластичні дроти. Також в пальцях робота встановлені датчики тиску, а система зворотного зв'язку забезпечує гаптичну віддачу.

Завдяки цьому робот може здійснювати дуже акуратні рухи (піднімати яйце, ноутбук, утримувати гральну карту). При цьому руки робота досить сильні - всього двома пальцями він може утримувати дволітрову каністру з водою, а обома руками утримує вантаж масою близько чотирьох кілограм.

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Компанія Meltin повідомляє, що успішно протестувала управління роботом з відстані в 18900 кілометрів, але про інші результати поки нічого не відомо. Також компанія не повідомляє, для чого конкретно розробляється Meltant-α і невідомо, чи запланована комерційна версія робота-аватара.

Що таке робот-аватар? Роботами-аватарами сьогодні часто називають два різних класи пристроїв: пристрої телеприсутності та роботи, які схожі на людей, що керуються віддалено. В майбутньому обидва ці класи зможе в собі суміщати один робот. Варто зазначити, що роботи, які схожі на людей, занадто дорогі для пересічних людей, а пристрої телеприсутності, як правило, представляють собою схему "планшет на колесиках".