Творці Siri розробляють робота-сапера-хірурга (фото, відео)

Робот, який називається Taurus, буде управлятися оператором за допомогою окулярів віртуальної реальності.

Компанія SRI International, відома розробкою мобільного помічника Siri, займається розробкою робота, якого можна буде використовувати в якості сапера чи хірурга.

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Як повідомляє CNBC, робот, який називається Taurus, буде управлятися оператором за допомогою окулярів віртуальної реальності.

Компанія вже представила робочий прототип робота. У нього є дві автоматичні руки, які можуть використовувати такі інструменти як скальпель, голка або викрутка. Між руками знаходяться дві камери, які надають оператору повну видимість того, що відбувається. Крім того, інтерфейс будуть вбудовані важливі показники, наприклад, температура і частота пульсу.

За словами розробників, робот зможе виконувати безліч різних завдань, однак на першому етапі вони зосередилися на двох: дистанційному знешкодженні бомб та проведенні операцій. Обидва цих завдання робот зможе поєднувати в бойових умовах, де одночасно зможе виконувати функції сапера і хірурга. При цьому творці Taurus підкреслюють, що він не зможе замінити реального лікаря, проте зможе допомагати йому, в першу чергу завдяки більш кваліфікованим операторам, які будуть підключатися до роботи, не покидаючи своїх медичних закладів. У майбутньому, сподіваються вчені, їхньою розробкою зможуть користуватися космонавти, наприклад, під час місії на Марс.

Що ж стосується знешкодження бомб, то функції сапера робот може виконувати вже зараз. Він важить 6 кг і може бути використаний для знешкодження бомб в машинах і вантажівках. При цьому завдяки рухливим маніпуляторам він може знешкоджувати бомби, не підриваючи їх, що дозволяє зберігати цінні докази. Єдиним недоліком розробки поки є мобільність, однак його досить нескладно виправити, наприклад, оснастивши Taurus платформою на гусеничному ходу.