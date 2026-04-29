Українським кіноманам покажуть фільм-концерт Біллі Айліш від Джеймса Кемерона

Вийшов український трейлер документального музичного фільму-концерту "Біллі Айліш: Hit Me Hard And Soft" (Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)).

Знятий у захопливому форматі 3D під час аншлагового світового туру 2025 року, фільм переносить на великий екран інноваційний концертний досвід від однієї з найвідоміших і найуспішніших артисток свого покоління Біллі Айліш.

Окрім самої артистки у фільмі також з'являється її старший брат Фіннеас О'Коннелл – відзначений багатьма нагородами музичний продюсер, автор пісень, співак і співавтор найгучніших хітів Біллі Айліш.

Відео дня

Зняв стрічку культовий канадський режисер Джеймс Кемерон ("Термінатор", "Чужі", "Безодня", "Правдива брехня", "Титаник", франшиза "Аватар") – і його також можна буде побачити на екрані.

В український прокат стрічка вийде 7 травня 2026 року.

Зауважимо, що це вже другий концертний фільм Біллі Айліш – у 2021 році вийшов "Щасливіше, ніж будь-коли: Любовний лист до Лос-Анджелеса" від режисера Роберта Родрігеса ("Відчайдушний", "Чотири кімнати", "Від заходу до світанку", "Факультет", "Одного разу в Мексиці", "Місто гріхів", "Аліта: Бойовий ангел", франшиза "Діти шпигунів").

Хто така Біллі Айліш

Нині 24-річна американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш (повне ім'я Біллі Айліш Пайрат Берд О'Коннелл) вважається однією з найяскравіших постатей у поп-культурі 2020-х.

Хоча вперше вона привернула до себе уваги ще у 2015 році, справдній успіх прийшов до неї у 2018-2019 роказ щавдяки альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – серед іншого на ньому містилися такі хіти, як Bad Guy та You Should See Me in a Crown.

Більшість пісень Айліш написані у співавторстві з її братом Фіннеасом О'Коннеллем, старшим за неї на чотири року. Стиль співачки поєднує в собі різні жанри, від хіп-хопу до авангарду, а в текстах піднімаються близькі для сучасної молоді теми, від розбитих сердець до психічного здоров'я.

