Netflix показав трейлер 2 сезону хітового чорнокомедійного серіалу 'Вбивайте усвідомлено'

Усі епізоди другого сезону шоу вийдуть одночасно 28 травня 2026 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер другого сезону хітового німецького чорнокомедійного серіалу "Вбивайте усвідомлено" (Murder Mindfully / Achtsam Morden).

Судячи з трейлера, у новому сезоні адвокат на межі вигорання Бйорн Дімель намагатиметься шукати спокій вже без вчинення вбивств, натомість намагаючись дослухатися до своєї "внутрішньої дитини". Але, звісно, все піде не за планом.

Відео дня

Вже оголошено, що серіал також матиме третій сезон.

Серіал "Вбивайте усвідомлено" – що відомо

Нагадаємо, перший сезон серіалу "Вбивайте усвідомлено", заснованого на однойменному романі німецького адвоката-письменника Карстена Дуссе, вийшов на Netflix 31 жовтня 2024 року.

Серіал розповідає про мафіозного адвоката захисту Бйорна Дімеля, що прагне балансу між роботою та життям. В боротьбі з вигоранням він відвідує семінар з усвідомленості, де дізнається про нові стратегії боротьби зі стресом, як-от убивство.

Головну роль у шоу виконує відомий німецький актор Том Шиллінг ("Академія смерті", "Ой, хлопче", "Хто я", "Людвіг Баварський", "Робота без авторства").

Він отримав схвальні відгуки критиків та високі рейтинги за переглядами. Наразі його оцінка на IMDb становить 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 100% схвалення від критиків і 89% від глядачів.

Вас також можуть зацікавити новини: