Учені розробили технологію, яка прискорить роботу комп'ютерів у 100 разів

Вчені з Єврейського університету у Єрусалимі презентували технологію, яка, за їхніми запевненнями, прискорить комп'ютери в сто разів.

Об'єднавши енергозалежну флеш-пам'ять з кремнієвими фотонними схемами, вчені створили технологію, яка, на їхню думку, може прискорити роботу комп'ютерів в сто разів.

Оптичні технології застосовуються сьогодні у лініях зв'язку — наприклад, в оптоволоконних кабелях, які передають оптичні сигнали у вигляді фотонів, передає Naked Science.

Читайте такожПостачальника мікросхем оштрафували на мільярд євро за угоду з Apple

Доктор Уріель Леві — керівник дослідницької групи в Єврейському університеті в Єрусалимі — вважає, що застосування цього методу у мікрорезонаторах має межу. На його думку, кремнієва фотоніка — перспективний напрямок, тому інтеграція в неї енергозалежної флеш-пам'яті зробить комп'ютери швидшими. Команда вчених продемонструвала це на структурі MONOS (метал-оксид-нітрид-оксид-кремній).

MONOS дозволяє утримувати заряд у тонкому шарі нітриду кремнію, що, в свою чергу, змінює резонансну частоту.

Доктор Леві детальніше розповів про дослідження: "Наше відкриття допоможе створити нові, більш потужні бездротові пристрої, які зможуть передавати дані зі значно підвищеними швидкостями. У світі високих технологій вони будуть критичною перевагою".

Кремнієва фотоніка — перспективний напрям в електроніці, який повинен знизити споживання енергії, збільшивши при цьому пропускну здатність. Завдяки їй інженери створюють електронно-оптичні мікросхеми на основі кристала кремнію. Причому чипи взаємодіють за допомогою оптичних сигналів, а не електричних.