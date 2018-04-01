Вчені NASA вперше показали на відео процес танення сніжинки
23:57, 01 квітня 2018Наука та IT
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Дослідження сніжинки є одним із багатьох способів, за якими NASA вивчає замерзлі ділянки Землі.
Учені вперше візуалізували процес танення сніжинки / фото tapeciarnia.pl
Учені американського агентства NASA вперше візуалізували процес танення сніжинки і представили 3D-модель цього процесу.
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Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на NASA.
Модель дає змогу краще зрозуміти, чому різні види снігу по-різному відображаються на екранах радарів і використовувати ці відмінності для спостереження за станом крижаного покриву і полярних снігових шапок.
Дослідження сніжинки – це один із багатьох способів, за якими NASA вивчає замерзлі ділянки Землі (кріосфери).
Нагадаємо, раніше шведські вчені виявили новий вид сніжинки – вона подовжена, порожня і схожа на зірку із хоботком.
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