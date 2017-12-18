Схожа на зірку із хоботком: виявлено новий вид сніжинки

Шведські вчені виявили новий вид сніжинки – вона подовжена, порожня і схожа на зірку із хоботком.

Відкриття вчені зробили за допомогою рентгенівського апарата, передає місцеве видання Sveriges Radio.

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"У нас з'явився новий інструмент – рентгенівський апарат, й ми можемо бачити окремі снігові кристали. Таким чином ми виявили деякі сніжинки, опису яких ми не знайшли у літературі. Це новий тип сніжинки", — сказав дослідник Юхан Кассельгрен.

За описами вченого, сніжинка схожа на зірку, у якої є невеликий хоботок теж у формі зірки лише у подовженій формі. Тобто сніжинка не плоска, а порожня всередині й подовжена як тунель.

Як повідомляв УНІАН, фізик Джон Нельсон з Університету штату Арізона (США) оцінив кількість можливих типів сніжинок, які можуть існувати на планеті.