YouTube звинуватили у незаконному зборі конфіденційних даних про дітей - CNN

Дочірню компанію Google звинувачують у незаконному зборі інформації про осіб молодше 13 років.

У США члени правозахисних організацій направили в Федеральну торгову комісію скаргу на відеохостинг YouTube.

Як повідомляє CNN, дочірню компанію Google звинувачують у незаконному зборі інформації про осіб молодше 13 років. Таким чином порушується закон про конфіденційність дітей в інтернеті (children's Online Privacy Protection Act — COPPA): YouTube збирає конфіденційну інформацію про передплатників каналів, у тому числі про дітей, не отримуючи на це згоди їх батьків. У поданій до комісії скарзі зазначається, що за кілька років були порушені права понад 23 млн дітей. Крім того, висунуто вимогу оштрафувати Google щонайменше менше на $41 млн.

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«Google отримує великі прибутки від збору та використання персональних даних про дітей на YouTube. Цей незаконний збір відбувається вже багато років і охоплює десятки мільйонів дітей в США», — йдеться у скарзі.

Раніше повідомлялося, що стрілянина в головному офісі YouTube сталася через побутовий конфлікт і ніяк не пов'язана з тероризмом.