Оновлення iOS "вбило" екрани деяких iPhone 8

Проблема спостерігається у телефонів, у яких екран був замінений не в офіційних сервісних центрах Apple.

Останнє оновлення мобільної операційної системи iOS 11.3 виявилося несумісним з екранами iPhone 8, які заміняли не в офіційних сервісах Apple.

Як повідомляє Vice, після заміни екрану не в офіційному сервісному центрі, оновлення системи призвело до того, що смартфон перестав сприймати сигнал сенсора екрану. При тому, що до оновлення все працювало справно.

За словами гендиректора одного зі сторонніх сервісів, близько 2 тисяч людей звернулося до нього з вимогою повернення коштів за ремонт після того, як iOS оновилася.

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Власники майстерень припускають, що Apple робить це спеціально, щоб закликати власників "яблучної" техніки користуватися лише офіційними сервісами. Подібний випадок був, коли техніка Apple відмовлялася заряджатися від кабелю стороннього виробництва.

Поки не відомо, чи збирається компанія виправляти цю помилку в наступних оновленнях.

Як повідомляв УНІАН, на початку року розгорівся скандал за участю Apple. Користувачі почали скаржитися, що компанія спеціально занижує продуктивність смартфонів без їх відома. У компанії це визнали, обґрунтувавши це тим, що таким чином вони подовжують тривалість "життя" смартфона. Однак під тиском скарг користувачів компанія в оновленній iOS все ж дозволила відключати уповільнення роботи процесора.

Але цей випадок має свої наслідки для компанії. Проти Apple почали розслідування. Американські слідчі почали побоюватися, що компанія могла вводити в оману не тільки користувачів, а й інвесторів, приховуючи дані щодо продуктивності смартфонів.