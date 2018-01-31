У США почали розслідування стосовно уповільнення смартфонів Apple

Слідчі побоюються, що компанія ввела в оману не тільки користувачів, а й інвесторів, щодо продуктивності старих телефонів.

Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів та бірж розслідують, чи порушила компанія Apple закони про цінні папери стосовно розкриття інформації про оновлення програмного забезпечення, яке сповільнило старі моделі iPhone.

Розслідування перебуває на ранній стадії і робити висновки ще зарано. Слідчі шукають офіційні заяви Apple щодо цієї ситуації, повідомляє Bloomberg.

Окрім того, що уповільнення привело до розчарування споживачів, американські слідчі почали побоювалися, що компанія, можливо, ввела в оману інвесторів щодо продуктивності старих телефонів.

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У Apple підтвердили, що державні чиновники зв'язувалися з ними.

"Ми отримали питання від деяких державних установ, і ми відповімо на них", - сказала прес-секретар компанії Apple виданню.

Прес-секретар також повторила попередню заяву компанії про те, що "ми ніколи нічого не робили і не зробимо такого, що могло б навмисно скоротити термін служби будь-якого продукту Apple або погіршити досвід користувача".

Як повідомляв УНІАН, компанія Apple зізналася, що знижує продуктивність попередніх поколінь iPhone на нових операційних системах iOS для продовження терміну роботи телефону та зручності користувачів. Користувачі через це подали на Apple позов до суду.