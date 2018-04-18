У Росії після Telegram можуть заблокувати ще й Facebook

Від керівництва соцмережі вимагають локалізувати бази даних російських громадян на території РФ і видалити "заборонену інформацію".

Роскомнагляд перевірить соціальну мережу Facebook до кінця 2018 року.

Про це в інтерв'ю виданню «Известия» заявив глава російського відомства Олександр Жаров.

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«До кінця 2018 року ми проведемо перевірку компанії, і є кілька пунктів, які повинні бути виконані: локалізація баз даних російських громадян на території Росії, видалення всієї забороненої інформації — а вони вже значно спізнюються за термінами і дотриманням інших законів», — сказав він.

За словами Жарова, в тому випадку, якщо що-небудь з вимог не буде виконано або російська держава не буде проінформована про намір провести такі дії, то постане питання про блокування.

«Я зустрічаюся з представниками Facebook десь раз у півроку. Немає жодних особливих відносин, в останню мою зустріч з його представниками в лютому ми ще раз обговорили нашу позицію», — сказав голова Роскомнагляду.