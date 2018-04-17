Війна з Інтернетом: в Росії при спробі "потопити" Telegram заблокували понад 15 мільйонів IP-адрес

Від блокувань Роскомнагляду постраждали Viber та Xbox, але Telegram продовжує працювати.

Блокування месенджера Telegram виявилось найбільш масштабною операцією Роскомнагляду з обмеження доступу до забороненого в Росії інтернет-ресурсу, і торкнулося маси сервісів, які не мають до Telegram жодного стосунку.

Про це повідомляє «Коммерсант». Відзначається, що Роскомнагляд затребував від Apple і Google видалити Telegram з магазинів додатків цих компаній. У чорний список також потрапили підмережі, які Telegram почав використовувати для обходу блокувань, - в сумі понад 15 млн IP-адрес.

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Згідно з інформацією компанії Qrator Labs, менш ніж за дві доби з початку блокування Telegram часткової та тимчасової недоступності своїх сервісів зазнали такі великі компанії, як Microsoft (Xbox), включаючи сторінки з офіційним ПО компанії, Evernote, популярний месенджер Viber, який виконує законодавство про передачу ключів шифрування, школа англійської мови SkyEng, сервіс кур'єрської доставки "Птичка", платіжний сервіс Cloudpayments і численні проксі - та VPN-сервери та сервіси. Повідомлялося також про збої у роботі банків з топ-20, приватних клінік і шлюзів 3-D Secure.

Telegram, при цьому, продовжує функціонувати: користувачі періодично отримують push-повідомлення з проханням зайти в додаток для оновлення налаштувань.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня провайдери почали блокувати доступ до месенджеру Telegram на території Росії. Сьогодні Роскомнагляд почав масово вносити в реєстр заборонених сайтів IP-адреси, що належать провайдерам Amazon Web Services і Google.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що виплатить адміністраторам proxy і VPN-сервісів гранти на мільйони доларів у рамках свого «Цифрового Опору» - руху на захист цифрових свобод і прогресу.