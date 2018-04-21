"Роскомнагляд" продовжує програвати війну за Telegram
01:37, 21 квітня 2018Наука та IT
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Користувачі Google Maps перейменували «Роскомнагляд» в «Роскомпозор» і змінили профіль відомства з «державної установи» на «психоневрологічний диспансер».
Ілюстрація / REUTERS
«Роскомнагляд» продовжує спроби заблокувати в Росії месенджер Telegram і VPN-сервіси, що надають до нього доступ.
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Як передає Радіо Свобода, після тижня блокування месенджер працює завдяки механізмам, що дозволяють обходити блокування.
20 квітня стало відомо, що Роскомнагляд заблокував доступ до 18 VPN і проксі-серверів.
На сервісі Google Maps в профілях «Роскомнагляду» в різних регіонах користувачі залишили безліч негативних відгуків, що вплинуло на падіння рейтингу цього відомства.
Користувачі Google Maps перейменували «Роскомнагляд» в «Роскомпозор» і змінили профіль відомства з «державної установи» на «психоневрологічний диспансер».
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