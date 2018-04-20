Розлючені хакери позначили будівлю Роскомнагляду як «гей-бар» на картах Google

Також вони перейменували відомство в "Роскомпозор".

Російські інтернет-користувачі влаштували атаку на сервіс Google Maps з метою змінити інформацію про Роскомнагляд.

Про це пише "Медуза".

Так, головну будівлю відомства на Китайгородському проїзді в Москві їм вдалося перейменувати в "Роскомпозор". Замість годин роботи вони вказали: «Закрито назавжди».

В ході атаки в ніч на 20 квітня користувачі також змінили категорію установи — на «гей-бар» і «психоневрологічний диспансер». Вранці п'ятниці у картці Роскомнагляду була знову вказана категорія «Державна установа».

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Користувачі залишили Роскомнагляду десятки негативних відгуків, через що його рейтинг знизився до 1,2 з 5. В розділ із фотографіями, зробленими в установі, вони завантажили колажі з людьми, схожими на терористів, які позують на тлі прапора з логотипом месенджера Telegram, а також фото обкладинки книги «Що таке тероризм» і відео з кішкою.

Атаці піддалися і інші представництва Роскомнагляду.

По всій видимості, атака користувачів пов'язана зі спробами Роскомнагляду заблокувати Telegram. Вони призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова. Telegram при цьому працює у більшості російських користувачів без VPN і проксі.

Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня. Після цього користувачі також влаштували масові атаки на сторінки Держдуми і "Єдиної Росії" в соцмережі «ВКонтакте»: вони залишали десятки тисяч коментарів, в яких вимагали не блокувати Telegram.