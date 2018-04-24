Учені показали обертання тисяч астероїдів у Сонячній системі (відео)

Відео сформовано на основі даних телескопа WISE за чотири роки.

У 2013 році інфрачервоний космічний телескоп WISE відкрив перший астероїд після дворічної «сплячки». З того моменту він пропрацював ще чотири роки і зняв 29 тис. 375 об'єктів.

Читайте такожПовз Землю пролетить астероїд завбільшки як багатоповерхівка

NASA скористалося цими даними, щоб створити симуляцію обертання астероїдів у нашій Сонячній системі, передає Naked Science.

Телескоп зібрав два з половиною мільйони інфрачервоних зображень неба та виявив десять об'єктів, які класифікували як потенційно небезпечні астероїди. Більшість знятих WISE тіл належать до головного поясу астероїдів — області Сонячної системи, що розташована між орбітами Марса і Юпітера. Серед них виявлено 788 навколоземних об'єктів і 136 комет.

Раніше повідомлялося, що NASA розробляє сценарій, як захистити Землю від зіткнення з великим астероїдом "Бенну". Він передбачає не вибух небесного тіла, а його фарбування.