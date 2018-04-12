Небезпека з неба: NASA розробляє сценарій, як захистити Землю від зіткнення з великим астероїдом "Бенну"

У NASA астероїд "Бенну" вважають найбільш небезпечним з усіх відомих астероїдів, які розташовані поблизу від Землі.

Вважаючи зіткнення Землі з астероїдом чи не найбільшою загрозою людству, фахівці NASA пропонують одразу кілька сценаріїв, здатних захистити планету, та готові приступити до їхньої реалізації.

Так, група експертів NASA представила новий сценарій у кінці березня нинішнього року. Він розроблений для запобігання зіткненню з великим астероїдом "Бенну", який наразі вважається найсерйознішою загрозою Землі "згори". Він передбачає не вибух астероїда, а його фарбування. Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время".

Перерахунок орбіти "Бенну" показав, що ризик зіткнення із Землею вищий, ніж думали спочатку. У NASA його вважають найбільш небезпечним з усіх відомих астероїдів, які знаходяться поблизу від Землі. "Бенну", що здійснює повний оборот навколо Сонця за 1,2 земного року, має близько 500 м в діаметрі.

Читайте також"Велика вогняна куля": китайська космічна станція впаде на Землю через кілька днів

"Нібито не такий уже гігант (вважається, що гіпотетичний астероїд, який вбив динозаврів, мав понад 10 км у діаметрі), але швидкість його зіткнення із Землею може скласти значні 12 км/сек. Таке зіткнення буде порівнянне з ядерним вибухом потужністю 1.150 мегатонн у тротиловому еквіваленті", - зазначають журналісти.

Іншими словами, у разі зіткнення з "Бенну" катастрофа не буде такою глобальною, як в історії з динозаврами 65 млн років тому. Але в тому регіоні Землі, де вона відбудеться, буде спекотно. Вчені підрахували, що якщо "Бенну" вдарить по суші, то залишить після себе кратер до 5 км у діаметрі, глибиною близько 400 м. Все навколо в радіусі 10 км буде засипано кам'янистим дощем. Також зіткнення спровокує землетрус магнітудою до 7 балів за шкалою Ріхтера, а ударна хвиля повалить всі дерева в радіусі 50 км. Зіткнення "Бенну" із Землею можливо в період між 2169 і 2199 роками. Його ймовірність 1 до 2.700. Зрозуміло, це означає, що ймовірність дуже мала, але порівняно з іншими астероїдами поблизу, шансів вдарити по Землі у "Бенну" досить багато.

Вчені пропонують автоматичну місію із фарбування небезпечного небесного тіла. Спеціально розроблений безпілотний корабель вирушить до "Бенну", щоб покрити приблизно половину його поверхні світлою фарбою. Пропонується використовувати діоксид титану. "Фарбування поверхні половини астероїда в інший колір змінить його теплові властивості і змусить змінити свою орбіту", - стверджує Майкл Моро, менеджер проекту OSA OSIRIS-REx Flight Dynamics від NASA.

Раніше планетологи, прорахувавши ймовірність падіння космічних тіл на всій території Землі, зробили висновок, що найменше астероїди загрожують екваторіальним країнам Африки, Азії та Америки. При цьому вони вважають, що реальна загроза є для північних регіонів Росії і Європи.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 12 квітня 2018 року