Microsoft готує нову версію Windows 10 для пристроїв із невеликим об'ємом пам'яті

Ряд існуючих 16-гігабайтних девайсів складно оновити до останньої версії Windows 10 через недостатню кількість вільної пам'яті.

Наступне оновлення Microsoft Windows 10, яке зараз має кодову назву Redstone 5, буде включати нову редакцію "Lean edition", яка створена для пристроїв із невеликим об'ємом пам'яті.

Як повідомили The Verge джерела, знайомі з планами Microsoft, нова версія буде запропонована виробникам для завантаження на бюджетні ноутбуки й планшети.

Зазначається, що нова редакція ОС буде доступна для пристроїв із 16 ГБ пам'яті, і в першу чергу вона призначена для забезпечення того, щоб ці комп'ютери як і раніше отримували оновлення Windows.

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Версія Lean з'явилася в останній тестовій збірці Windows 10 (17650). Після установки вона займає на 2 ГБ менше місця в порівнянні з домашньою редакцією. Зокрема, розробники прибрали частину програм і утиліт, які зазвичай не потрібні на подібних пристроях, зокрема Internet Explorer, редактор реєстру, а також інші застарілі додатки.

Як пише The Verge, низку існуючих 16-гігабайтних девайсів складно оновити до останньої версії Windows 10. Це пов'язано з тим, що крім встановленої ОС, на диску є завантажені користувачем додатки, дані, файли мультимедіа, які зменшують кількість вільної пам'яті, необхідної для коректної роботи Windows Update.

Очікується, що Microsoft розповість більше про редакцію Windows 10 "Lean edition" на офіційному заході Build-2018 для розробників на початку травня.

Раніше УНІАН повідомляв, що в останній збірці Windows 10 заборонили змінювати браузер за замовчуванням при переході по посиланням із поштового клієнта. Таким чином, навіть якщо змінити стандартний браузер, всі посилання з поштової програми будуть відкриватися в Edge.