Microsoft заборонила змінювати браузер у Windows 10

Навіть якщо змінити стандартний браузер, всі посилання з поштової програми будуть відкриватися в браузері Microsoft Edge.

В останній збірці Windows 10 заборонили змінювати браузер за замовчуванням при переході по посиланням із поштового клієнта.

Про це повідомляється в блозі компанії.

«Учасники програми Windows Insider, які отримують оновлення в рамках Skip Ahead, почали тестувати можливість відкривати посилання з поштового клієнта WIndows через браузер Microsoft Edge, що забезпечує кращий, найбільш безпечний і надійний досвід роботи з Windows 10», — йдеться в описі версії 17623.

Таким чином, навіть якщо змінити стандартний браузер, всі посилання з поштової програми будуть відкриватися в Edge.

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Вказується, що з цим браузером користувачі стануть «більш продуктивними, організованими і творчими». Однак, за даними Netmarketshare, користуються ним лише п'ять відсотків власників ПК, тоді як у Google Chrome частка становить 60 відсотків.

У грудні 2017 року корпорація Microsoft видалила установник Google Chrome з власного магазину додатків. Відповідно користувачі Windows 10 S не змогли запустити браузер, так як установка нових програм можлива лише через Microsoft Store. Також у цій версії системи вперше з'явилася заборона на зміну стандартного браузера.