Telegram відновив роботу в СНД, Західній Європі й Африці
16:20, 29 квітня 2018Наука та IT
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Раніше повідомлялося, що причиною неполадок у роботі месенджера стали відключення електрики в Нідерландах.
Ілюстрація REUTERS
Мессенджер Telegram відновив роботу в СНД, Західній Європі й Африці.
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Про це повідомляє адміністрація месенджера, передає Радіо Свобода.
Збій у роботі сервісу на Близькому Сході та в Ірані обіцяють усунути найближчим часом.
У компанії зазначили, що користувачів у США, Південній Америці та Південно-Східній Азії сьогоднішні проблеми в роботі Telegram не торкнулися.
Раніше повідомлялося, що причиною неполадок у роботі месенджера стали віялові відключення електрики в Нідерландах.
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