Раніше повідомлялося, що причиною неполадок у роботі месенджера стали відключення електрики в Нідерландах.

Мессенджер Telegram відновив роботу в СНД, Західній Європі й Африці.

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Про це повідомляє адміністрація месенджера, передає Радіо Свобода.

Збій у роботі сервісу на Близькому Сході та в Ірані обіцяють усунути найближчим часом.

У компанії зазначили, що користувачів у США, Південній Америці та Південно-Східній Азії сьогоднішні проблеми в роботі Telegram не торкнулися.

Раніше повідомлялося, що причиною неполадок у роботі месенджера стали віялові відключення електрики в Нідерландах.