Троє українців створили "вічні" блокноти й олівці (відео)

Багаторазовий нотатник та олівець, який ніколи не зітреться, придумала столична молодь.

Троє киян розробили водонепроникні блокноти та олівці, які не списуються.

Одного записника та олівця може вистачити на все життя, і, що важливо, для їхнього виготовлення не потрібно рубати дерев, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУкраїнці створили "розумний" спінер (відео)

"Можна писати й ручкою, але для такого записника придумали й "вічний" олівець. Розробники щонайменше місяць підбирали суміш металів", - розповіли журналісти.

Тепер секретний сплав із п'яти металів пише як звичайний олівець, але не ламається і не списується. Він пише за рахунок того, що окислює папір.

Школярі та студент ще тестують свій продукт, але вже є охочі придбати цей товар. Ціна "вічної" канцелярії - приблизно 80 доларів.

Як повідомляв УНІАН, на міжнародній виставці електроніки українці вразили ґаджетом, здатним приховати розмови, навіть якщо ви кричатимете на весь голос. Говорити можна будь-де, вас ніхто не почує, окрім співрозмовника. Достатньо лише надягнути прилад, через Bluetooth приєднати до телефона або планшета, й спокійно розповідати про що заманеться.