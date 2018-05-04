Троє українців створили "вічні" блокноти й олівці (відео)

10:26, 04 травня 2018
Наука та IT
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Київська молодь придумала &quot;вічні&quot; блокноти з олівцями / Скріншот

Одного записника та олівця може вистачити на все життя, і, що важливо, для їхнього виготовлення не потрібно рубати дерев, йдеться в сюжеті ТСН.

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"Можна писати й ручкою, але для такого записника придумали й "вічний" олівець. Розробники щонайменше місяць підбирали суміш металів", - розповіли журналісти.

Тепер секретний сплав із п'яти металів пише як звичайний олівець, але не ламається і не списується. Він пише за рахунок того, що окислює папір.

Школярі та студент ще тестують свій продукт, але вже є охочі придбати цей товар. Ціна "вічної" канцелярії - приблизно 80 доларів.

Як повідомляв УНІАН, на міжнародній виставці електроніки українці вразили ґаджетом, здатним приховати розмови, навіть якщо ви кричатимете на весь голос. Говорити можна будь-де, вас ніхто не почує, окрім співрозмовника. Достатньо лише надягнути прилад, через Bluetooth приєднати до телефона або планшета, й спокійно розповідати про що заманеться.

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Теги: #українці#розробки