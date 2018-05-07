Влада Єгипту припиняє пошуки прихованих кімнат в гробниці Тутанхамона

Відкриття потаємних кімнат обіцяло стати сенсацією століття.

Влада Єгипту вирішила припинити пошуки прихованих приміщень в гробниці Тутанхамона, дійшовши висновку, що, по всій видимості, їх просто не існує.

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Раніше міжнародна група єгиптологів з високим ступенем впевненості стверджувала, що за стіною знаменитої гробниці, вік якої сягає 3 тис. років, є таємна кімната, передає Бі-бі-сі. Згідно з однією з теорій, там навіть могла бути гробниця цариці Нефертіті, яку деякі фахівці схильні вважати матір'ю Тутанхамона.

Однак тепер з'ясувалося, що ніяких потаємних кімнат там взагалі немає.

Пошуки секретного приміщення почалися після того, як британський археолог Ніколас Рівз, вивчав знімки гробниці у високій роздільній здатності, і виявив під штукатуркою щось, що він вважав розмитими обрисами дверей.

У своїй статті "Поховання Нефертіті", написаній в 2015 році, вчений стверджував, що порівняно невелика усипальниця спочатку призначалася саме для Нефертіті, дружини фараона Ехнатона, батька Тутанхамона, і що її останки можуть знаходитися в глибині гробниці й досі.

Але насправді, останки цариці до сих пір не були виявлені, проте чудово збережений бюст Нефертіті сприяв створенню цілої легенди навколо її імені: вона залишається однією з найбільш впізнаваних жінок стародавнього Єгипту.

Вважається також, що вона могла правити Єгиптом в період між смертю свого чоловіка і сходженням на престол юного Тутанхамона.

Згідно теорії Рівза, коли Тутанхамон раптово помер у молодому віці, його довелося поспішно ховати у зовнішній камері гробниці Нефертіті в Долині Царів на півдні Єгипту.

Ехнатон знаменитий, в першу чергу, своєю невдалою спробою навернути єгиптян в монотеїзм.

Згідно з даними ДНК-аналізу, Ехнатон доводився батьком Тутанхамону, однак про особу його матері єгиптологи продовжують сперечатися.

Після сенсаційної публікації статті Рівза було проведено радарне сканування гробниці, яке, як здавалося, підтверджує його теорію. "Ми на 90% впевнені, що кімнати там є", - заявив тоді міністр культурної спадщини Єгипту.

Потім було проведено повторне сканування, яке також підтверджувало теорію Рівза. Відкриття потаємних кімнат обіцяло стати сенсацією століття.

Однак потім власне глибоке сканування за допомогою георадара провели фахівці з Туринського університету, які дійшли протилежного висновку. "Напевно, декого розчарує те, що за стіною гробниці Тутанхамона нічого не виявилося, - зазначив глава італійської дослідницької групи доктор Франческо Порчеллі. - Але з іншого боку, в цьому і полягає справжня наука.

Доктор Порчеллі пояснив, що в ході досліджень його команда проаналізувала результати трьох різних сканів і провела їхнє перехресне порівняння, щоб усунути неточності в даних, які вплинули на результати попередніх сканувань. У підсумку представники міністерства культурної спадщини Єгипту погодилися з остаточним висновком італійських вчених.