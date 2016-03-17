У гробниці Тутанхамона виявлено дві таємні кімнати

За словами міністра у справах античності Єгипту Мамдоха Елдаматі, це вдалося встановити за допомогою радіолокаційного сканування, і точність висновків становить 90%, повідомляє Бі-бі-сі.

Читайте такожБританський вчений: маска Тутанхамона створювалася для Нефертіті

Археологи вважають, що у нещодавно виявлених таємних приміщеннях гробниці Тутанхамона може знаходитися поховання давньоєгипетської цариці Нефертіті.

Нефертіті була царицею Стародавнього Єгипту в 1351-1334 роках до нашої ери. Вважається, що Нефертіті, дружина фараона Аменхотепа, була мачухою Тутанхамону.

На думку британського археолога Ніколаса Рівза, Тутанхамон, який раптово помер у віці 19 років, був похований у передній частині гробниці, яка, ймовірно, спочатку призначалася для Нефертіті.

Рівз торік виявив на фотографіях фресок в усипальниці Тутанхамона сліди двох дверних прорізів, прихованих під тонким шаром штукатурки, один з яких може вести до таємної і досі не знайденої гробниці цариці Нефертіті. Після цього було ухвалено рішення про проведення сканування двох приміщень.

Гробниця Тутанхамона була виявлена в 1922 році.