У гробниці Тутанхамона виявлено дві таємні кімнати
У гробниці Тутанхамона виявлено, щонайменше, дві таємні кімнати, в яких знаходяться металеві предмети і предмети "органічного походження".
За словами міністра у справах античності Єгипту Мамдоха Елдаматі, це вдалося встановити за допомогою радіолокаційного сканування, і точність висновків становить 90%, повідомляє Бі-бі-сі.
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Археологи вважають, що у нещодавно виявлених таємних приміщеннях гробниці Тутанхамона може знаходитися поховання давньоєгипетської цариці Нефертіті.
Нефертіті була царицею Стародавнього Єгипту в 1351-1334 роках до нашої ери. Вважається, що Нефертіті, дружина фараона Аменхотепа, була мачухою Тутанхамону.
На думку британського археолога Ніколаса Рівза, Тутанхамон, який раптово помер у віці 19 років, був похований у передній частині гробниці, яка, ймовірно, спочатку призначалася для Нефертіті.
Рівз торік виявив на фотографіях фресок в усипальниці Тутанхамона сліди двох дверних прорізів, прихованих під тонким шаром штукатурки, один з яких може вести до таємної і досі не знайденої гробниці цариці Нефертіті. Після цього було ухвалено рішення про проведення сканування двох приміщень.
Гробниця Тутанхамона була виявлена в 1922 році.